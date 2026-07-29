Concert Tchaïkovski Bruckner Le Volcan Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert Tchaïkovski Bruckner

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Trois fois élu ensemble de l’année aux Victoires de la Musique, accentus est une référence dans l’univers de la musique vocale. Pour cette soirée, trente-deux chanteurs et chanteuses proposent un concert a cappella autour des compositeurs Piotr Ilitch Tchaïkovski et Anton Bruckner.

La Liturgie de Saint-Jean Chrysostome op. 41 est écrite par Tchaïkovski en 1879. Ce dernier assistait régulièrement aux services de l’Église orthodoxe, y décelant un charme poétique indéniable. Le chœur accentus explore huit de ses quinze mouvements, dont l’extatique Hymne des Chérubins.

Anton Bruckner, compositeur et organiste autrichien, est aussi un auteur prolifique. Il débute la musique à dix ans, sur l’orgue de sa paroisse. À la fois fervent croyant et artiste romantique, il composera à l’âge adulte de nombreuses œuvres religieuses, en plus de ses symphonies. Ce sont les motets latins qui sont chantés avec souplesse et acuité par le chœur accentus. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

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English : Concert Tchaïkovski Bruckner

L’événement Concert Tchaïkovski Bruckner Le Havre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie