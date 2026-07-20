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Concert Tellma Fronsac

samedi 12 septembre 2026 · Fronsac

Concert Tellma Fronsac

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
11 route de Loiseau
Ville
33126 Fronsac
Département
Gironde
Tarif

Fronsac

Concert Tellma

11 route de Loiseau Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Tellma.

Tellma est un duo formé par Bertrand Mouty et Laurent Rousset, mariage magique de deux voix contraires autour d’une guitare souvent acoustique. Le groupe joue une Pop Rock élégante et touchante, mêlant ses titres en Français et Anglais à des reprises très personnelles en concert.

Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver.   .

11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03  lacomediedelibourne@gmail.com

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English : Concert Tellma

L’événement Concert Tellma Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais

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