Concert Tellma Fronsac
samedi 12 septembre 2026 · Fronsac
Informations pratiques
Fronsac
Concert Tellma
11 route de Loiseau Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12 22:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez profiter de la terrasse de notre guinguette et passer une belle soirée avec Tellma.
Tellma est un duo formé par Bertrand Mouty et Laurent Rousset, mariage magique de deux voix contraires autour d’une guitare souvent acoustique. Le groupe joue une Pop Rock élégante et touchante, mêlant ses titres en Français et Anglais à des reprises très personnelles en concert.
Entrée gratuite, consommation obligatoire. Il est conseillé de réserver. .
11 route de Loiseau Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 15 03 lacomediedelibourne@gmail.com
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English : Concert Tellma
L’événement Concert Tellma Fronsac a été mis à jour le 2026-07-20 par OT du Fronsadais
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