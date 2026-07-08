Concert Tempo ! Scène musicale ouverte aux amateurs Le Pavillon de la Sirène Paris

vendredi 5 février 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Informations pratiques

Pour la 4e édition, le Pavillon de la Sirène et la MPAA s’associent pour proposer une nouvelle scène ouverte aux amateurs. Des styles très variés seront au rendez-vous, où chacun pourra trouver son bonheur.

Pour la 4e édition, le Pavillon de la Sirène et la MPAA s’associent pour proposer une nouvelle scène ouverte aux amateurs.

Le vendredi 05 février 2027

de 20h00 à 21h00

gratuit

Libre participation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-02-05T21:00:00+01:00

fin : 2027-02-05T22:00:00+01:00

Date(s) : 2027-02-05T20:00:00+02:00_2027-02-05T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

https://lepavillondelasirene.fr/agenda/tempo-scene-ouverte-musicale +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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