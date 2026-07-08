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Concert Tempo ! Scène musicale ouverte aux amateurs Le Pavillon de la Sirène Paris

vendredi 5 février 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris

Concert Tempo ! Scène musicale ouverte aux amateurs Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 5 février 2027
Fin
vendredi 5 février 2027
Lieu
Le Pavillon de la Sirène
Adresse
20 rue Dareau
Ville
75014 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Libre participation</p>

Pour la 4e édition, le Pavillon de la Sirène et la MPAA s’associent pour proposer une nouvelle scène ouverte aux amateurs. Des styles très variés seront au rendez-vous, où chacun pourra trouver son bonheur.

Pour la 4e édition, le Pavillon de la Sirène et la MPAA s’associent pour proposer une nouvelle scène ouverte aux amateurs.
Le vendredi 05 février 2027
de 20h00 à 21h00
gratuit

Libre participation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-05T21:00:00+01:00
fin : 2027-02-05T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-05T20:00:00+02:00_2027-02-05T21:00:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau  75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/tempo-scene-ouverte-musicale +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/


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