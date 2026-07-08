Concert Tempo ! Scène musicale ouverte aux amateurs Le Pavillon de la Sirène Paris
vendredi 5 février 2027 · Le Pavillon de la Sirène · Paris
Informations pratiques
Pour la 4e édition, le Pavillon de la Sirène et la MPAA s’associent pour proposer une nouvelle scène ouverte aux amateurs. Des styles très variés seront au rendez-vous, où chacun pourra trouver son bonheur.
Pour la 4e édition, le Pavillon de la Sirène et la MPAA s’associent pour proposer une nouvelle scène ouverte aux amateurs.
Le vendredi 05 février 2027
de 20h00 à 21h00
gratuit
Libre participation
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-02-05T21:00:00+01:00
fin : 2027-02-05T22:00:00+01:00
Date(s) : 2027-02-05T20:00:00+02:00_2027-02-05T21:00:00+02:00
Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris
https://lepavillondelasirene.fr/agenda/tempo-scene-ouverte-musicale +33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/
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