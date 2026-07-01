Concert « Terres froides », Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Concert « Terres froides » Vendredi 18 septembre, 18h00 Grange Dîmière Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Une création artistique et musicale de Michel Mandel, avec Alice Perret : Alto, clavier, Jessica Martin Maresco : Voix, percussions, Michel Mandel : Clarinettes.

Suivi d’un échange avec l’anthropologue Alice Joisten à propos des récits et êtres fantastiques de l’Isère.

Au sein du monument historique de la Grange Dîmière, une soirée sur le patrimoine narratif de notre territoire.

Co-Production : La Forge / La Galerie du Tournant / Communauté d’agglomération du pays Voironnais. Ce concert bénéficie du soutien de la SPEDIDAM (aide au spectacle vivant).

Grange Dîmière Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.76.93.17.41 http://grangedimiere.com

Une création artistique et musicale de Michel Mandel, avec Alice Perret : Alto, clavier, Jessica Martin Maresco : Voix, percussions, Michel Mandel : Clarinettes.

©Laura Favand