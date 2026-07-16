Soirée-ciné débat « 2022 : reconstitution d’une pirogue monoxyle du néolithique », Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Soirée-ciné débat « 2022 : reconstitution d’une pirogue monoxyle du néolithique » Vendredi 18 septembre, 18h30 Musée archéologique du lac de Paladru Isère

Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

L’association Koruc vous présente ce documentaire immersif qui plonge le spectateur au cœur d’une expérimentation archéologique visant à reconstituer les techniques et les gestes de nos ancêtres.

Premier volet d’une série de documentaires sur la reconstitution d’embarcations préhistoriques de différents types : « 2022 : Reconstitution d’une pirogue monoxyle du Néolithique » suit, pas à pas pendant une année, la construction d’une pirogue monoxyle en chêne de 9 mètres de long.

Ce chantier a été intégralement mené par une équipe d’archéologues, d’artisans, de passionnés d’histoire, à la seule force de bras munis de fac-similés d’outils préhistoriques. Le film retrace donc toute la chaîne opératoire, depuis l’abattage de l’arbre à la hache en pierre, le creusement de l’embarcation jusqu’aux premiers essais de navigation.

Au fil des étapes de construction, le spectateur découvre les défis techniques et humains nécessaires pour façonner, il y a 6000 ans, un bateau dans un arbre de 33 m de hauteur. Ce chantier hors-norme est l’occasion de pénétrer dans l’intimité de phases intenses de travail d’équipe et de réflexions des archéologues.

Musée archéologique du lac de Paladru 51 Route du Musee, 38850 Villages du Lac de Paladru, France Villages du Lac de Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0456261616 https://www.malp.fr Situé sur les bords du lac de Paladru, le musée présente les découvertes des fouilles archéologiques effectuées dans le lac. Deux sites engloutis ont été fouillés par les archéologues : le village des « Baigneurs », datant de la fin du néolithique (2.700 ans avant J.-C.), et l’habitat médiéval de Colletière (1006 – 1038 après J.-C.). Les plus beaux objets retrouvés par les archéologues sont exposés dans le musée et donnent, avec l’aide des maquettes et d’un audiovisuel, un aperçu de la vie quotidienne pour ces deux périodes essentielles de l’histoire. En bus : – Ligne G du Pays Voironnais, depuis Voiron toute l’année et ligne LAC en juillet en août – Ligne T43 de Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis Voiron ou Les Abrets En train : Jusqu’à Voiron

L’association Koruc vous présente ce documentaire immersif qui plonge le spectateur au cœur d’une expérimentation archéologique visant à reconstituer les techniques et les gestes de nos ancêtres.

©MALP