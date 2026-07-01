Installation céramique : Aquam Requiem, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Installation céramique : Aquam Requiem 18 – 20 septembre Grange Dîmière Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dominique Stutz et Lucile Travert proposent des créations céramiques, sonores, graphiques et picturales élaborées suivant une approche plastique métaphorique et symbolique autour du thème de l’eau.

Aquam Requiem est conçu pour la Grange Dîmière avec une forte conscience scénographique et une attention particulière portée aux dimensions monumentales du site. Les artistes ont réalisé des œuvres spécifiquement à partir de cet espace majestueux et précisément pour cet espace afin que se révèle un dialogue poétique entre les pierres des murs, les poutres de la charpente et leurs œuvres.

Grange Dîmière Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.76.93.17.41 http://grangedimiere.com

Dominique Stutz et Lucile Travert proposent des créations céramiques, sonores, graphiques et picturales élaborées suivant une approche plastique métaphorique et symbolique autour du thème de l’eau.

©Pays Voironnais