Exposition : Bateaux sous l’eau – Archéologie des sites immergés, Musée archéologique du lac de Paladru, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Exposition : Bateaux sous l’eau – Archéologie des sites immergés 19 et 20 septembre Musée archéologique du lac de Paladru Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du mythe des cités englouties aux techniques de recherche contemporaines, découvrez l’archéologie subaquatique. Suivez les archéologues dans leur exploration des épaves maritimes, de la prospection à la valorisation et l’étude ou la protection.

Pénétrez ensuite dans les eaux troubles du Rhône sur les traces du naufrage d’un navire de commerce antique et découvrez son histoire. Pour terminer votre voyage aquatique, récits et images d’archives des pirogues et objets issus des fouilles du lac de Paladru vous invitent à (re)plonger dans 5 000 ans d’histoire.

Telle une expédition scientifique, l’exposition dévoile les méthodes et techniques appliquées à l’étude du patrimoine archéologique immergé dans les eaux des mers, des lacs ou des rivières.

Des contenus à destination des enfants sont proposés pour permettre à toute la famille de suivre l’exposition !

Musée archéologique du lac de Paladru 51 Route du Musee, 38850 Villages du Lac de Paladru, France Villages du Lac de Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0456261616 https://www.malp.fr Situé sur les bords du lac de Paladru, le musée présente les découvertes des fouilles archéologiques effectuées dans le lac. Deux sites engloutis ont été fouillés par les archéologues : le village des « Baigneurs », datant de la fin du néolithique (2.700 ans avant J.-C.), et l’habitat médiéval de Colletière (1006 – 1038 après J.-C.). Les plus beaux objets retrouvés par les archéologues sont exposés dans le musée et donnent, avec l’aide des maquettes et d’un audiovisuel, un aperçu de la vie quotidienne pour ces deux périodes essentielles de l’histoire. En bus : – Ligne G du Pays Voironnais, depuis Voiron toute l’année et ligne LAC en juillet en août – Ligne T43 de Cars Région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis Voiron ou Les Abrets En train : Jusqu’à Voiron

Du mythe des cités englouties aux techniques de recherche contemporaines, découvrez l’archéologie subaquatique. Suivez les archéologues dans leur exploration des épaves maritimes, de la prospection à…

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