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Exposition : 35 ans de sauvegarde et de restauration, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru

vendredi 18 septembre 2026 · Grange Dîmière · Villages du Lac de Paladru

Exposition : 35 ans de sauvegarde et de restauration, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grange Dîmière
Adresse
Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru
Ville
38730 Villages du Lac de Paladru
Département
Isère
Tarif
Visite en accès libre à l'extérieur de la Grange

Exposition : 35 ans de sauvegarde et de restauration 18 – 20 septembre Grange Dîmière Isère

Visite en accès libre à l’extérieur de la Grange

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Invitation à venir découvrir le territoire de la Sylve Bénite, un patrimoine d’exception où l’héritage des moines chartreux s’inscrit dans un paysage à préserver et à transmettre. Depuis, 1116 son monastère et sa correrie traversent les âges et les usages, témoins de différents patrimoines : historique, bâti et naturel !

Grange Dîmière Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.76.93.17.41 http://grangedimiere.com
Invitation à venir découvrir le territoire de la Sylve Bénite, un patrimoine d’exception où l’héritage des moines chartreux s’inscrit dans un paysage à préserver et à transmettre. Depuis, 1116 son et…

©Samuel Moraud

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