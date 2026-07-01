Exposition : 35 ans de sauvegarde et de restauration, Grange Dîmière, Villages du Lac de Paladru
vendredi 18 septembre 2026 · Grange Dîmière · Villages du Lac de Paladru
Informations pratiques
Exposition : 35 ans de sauvegarde et de restauration 18 – 20 septembre Grange Dîmière Isère
Visite en accès libre à l’extérieur de la Grange
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T08:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00
Invitation à venir découvrir le territoire de la Sylve Bénite, un patrimoine d’exception où l’héritage des moines chartreux s’inscrit dans un paysage à préserver et à transmettre. Depuis, 1116 son monastère et sa correrie traversent les âges et les usages, témoins de différents patrimoines : historique, bâti et naturel !
Grange Dîmière Route de la Grange Dîmière 38730 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru 38730 Le Pin Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04.76.93.17.41 http://grangedimiere.com
Invitation à venir découvrir le territoire de la Sylve Bénite, un patrimoine d’exception où l’héritage des moines chartreux s’inscrit dans un paysage à préserver et à transmettre. Depuis, 1116 son et…
©Samuel Moraud
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