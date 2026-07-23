CONCERT Tété La Lune des Pirates Amiens
mercredi 16 décembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Tété La Lune des Pirates
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 27.5 – 27.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 20:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Tété
Événement organisé par Venize, en accord avec La Lune des Pirates
MER. 16 DÉCEMBRE 2026
20:00
Folk / Blues / Pop
Premier inédit depuis 7 ans, Vertige du Seum marque le grand retour du chanteur Tété.
A travers cette chanson l’auteur-compositeur-interprète raconte les transformations après une rupture, le titre capte le vertige émotionnel d’une époque saturée — le bruit du silence qui hurle — quand l’intime devient universel.
Ce single inaugure un nouveau cycle artistique une œuvre libre, non formatée, qui accompagne plus qu’elle ne commente. Parce que sourire c’est espérer.
Depuis plus de vingt-cinq ans, Tété traverse les époques sans jamais s’y dissoudre. Folk, blues, pop, fables électriques ou épures acoustiques il explore sans renier.Il tourne aux États-Unis, au Japon, au Canada. Il compose pour lui et pour d’autres. Il refuse les cases et préfère les trajectoires longues aux effets de mode.
Après une tournée acoustique dans les petites salles en 2024, il revient cette année avec des concerts tout aussi intimes mais qui portent un projet solidaire autour des mères isolées.
Tété
Événement organisé par Venize, en accord avec La Lune des Pirates
MER. 16 DÉCEMBRE 2026
20:00
Folk / Blues / Pop
Premier inédit depuis 7 ans, Vertige du Seum marque le grand retour du chanteur Tété.
A travers cette chanson l’auteur-compositeur-interprète raconte les transformations après une rupture, le titre capte le vertige émotionnel d’une époque saturée — le bruit du silence qui hurle — quand l’intime devient universel.
Ce single inaugure un nouveau cycle artistique une œuvre libre, non formatée, qui accompagne plus qu’elle ne commente. Parce que sourire c’est espérer.
Depuis plus de vingt-cinq ans, Tété traverse les époques sans jamais s’y dissoudre. Folk, blues, pop, fables électriques ou épures acoustiques il explore sans renier.Il tourne aux États-Unis, au Japon, au Canada. Il compose pour lui et pour d’autres. Il refuse les cases et préfère les trajectoires longues aux effets de mode.
Après une tournée acoustique dans les petites salles en 2024, il revient cette année avec des concerts tout aussi intimes mais qui portent un projet solidaire autour des mères isolées. .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
T%E9t%E9
Event organized by Venize, in collaboration with La Lune des Pirates
WED., DECEMBER 16, 2026
8:00 p.m.
Folk / Blues / Pop
With his first new release in seven years, “Vertige du Seum” marks the grand return of singer T%E9t%E9.
Through this song, the singer-songwriter recounts the changes that follow a breakup; the track captures the emotional vertigo of an era saturated with—the noise of screaming silence—when the intimate becomes universal.
This single ushers in a new artistic cycle: a free, unformatted work that accompanies rather than comments. Because to smile is to hope.
For more than twenty-five years, Tétet has traversed eras without ever losing himself in them. Folk, blues, pop, electric fables, or pure acoustic pieces: he explores without compromising.He tours the United States, Japan, and Canada. He composes for himself and for others. He rejects labels and prefers long-term paths over fleeting trends.
After an acoustic tour of small venues in 2024, he returns this year with concerts that are just as intimate but support a charitable initiative focused on single mothers.
L’événement CONCERT Tété La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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