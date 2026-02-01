Concert Tété + première partie Café Charbon Nevers
Concert Tété + première partie Café Charbon Nevers jeudi 18 mars 2027.
Nevers
Concert Tété + première partie
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 20:00:00
fin : 2027-03-18 23:00:00
Date(s) :
2027-03-18
Depuis plus de 25 ans, Tété trace une route singulière dans le paysage musical français. Révélé au début des années 2000 avec L’Air de Rien et le succès incontournable À la faveur de l’automne, il n’a cessé depuis de faire évoluer son univers entre folk, pop, blues et envolées acoustiques.
Artiste libre et inclassable, Tété revient enfin en 2026 avec un tout nouveau titre inédit, Vertige du Seum, chanson intime, puissante et profondément actuelle. Sur scène, une expérience à son image sincère, lumineuse et sans artifice. Au plus proche du public, il revisite ses titres emblématiques tout en dévoilant ses nouvelles compositions. Une parenthèse hors du temps, entre douceur et intensité, où sa voix unique et sa guitare tissent un lien rare avec chaque spectateur.
Rendez vous jeudi 18 mars à 20h. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert Tété + première partie
L’événement Concert Tété + première partie Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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