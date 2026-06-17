Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 18 décembre 2026.
Romans-sur-Isère
Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18 20:00:00
Date(s) :
2026-12-18
Days in a life
Et si d’un concert nous faisions une histoire… Un show rempli d’émotions !
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
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English :
Days in a Life
What if we turned a concert into a story? A show full of emotions!
L’événement Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme
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