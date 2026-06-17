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Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27 Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère vendredi 18 décembre 2026.

Lieu : Théâtre des Cordeliers

Adresse : Place Jules Nadi

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : vendredi 18 décembre 2026

Fin : vendredi 18 décembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 40 40 40

Romans-sur-Isère

Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18 20:00:00

Date(s) :
2026-12-18

Days in a life
Et si d’un concert nous faisions une histoire… Un show rempli d’émotions !
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Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80  billetterie@ville-romans26.fr

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English :

Days in a Life
What if we turned a concert into a story? A show full of emotions!

L’événement Concert The Beatles Factory Saison Romans Scènes 26-27 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-17 par Valence Romans Tourisme

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