Concert The Bongo Hop Festival l’Échappée Terrain de football annexe Guénin

Guénin

Concert The Bongo Hop Festival l’Échappée

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 22:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Sur la piste du Bongo…Mix chaloupé et coloré de musiques latines, ouest africaines, caribéennes et congolaises, en passant par le jazz, le high life ou l’afro beat, The Bongo Hop nous emmène en voyage. Cuivres, percussions et voix du monde dessinent un son vintage et vivant, nourri de collaborations internationales, pour un concert chaleureux, festif et dansant, à vivre en famille ou entre amis.

À 22h30 en accès libre. Durée 1h30 Tout public. .

Terrain de football annexe 27 rue du Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert The Bongo Hop Festival l’Échappée Guénin a été mis à jour le 2026-04-27 par OT BAUD Communauté