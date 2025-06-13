Concert The Kids Harmony Ateliers magiques de Dani Lary Barbières

Concert The Kids Harmony

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 32 – 32 – 39 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Kids Harmony Sing For Peace

Une première au monde !



Des dizaines de milliers d’adolescents de tous les continents chantent pour la paix partout en France. Un message puissant d’espoir, d’unité et d’optimisme.

.

Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kids Harmony Sing For Peace

A world first!



Tens of thousands of teenagers from every continent sing for peace all over France. A powerful message of hope, unity and optimism.

L’événement Concert The Kids Harmony Barbières a été mis à jour le 2025-06-13 par Valence Romans Tourisme