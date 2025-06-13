Concert The Kids Harmony Ateliers magiques de Dani Lary Barbières
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 32 – 32 – 39 EUR
selon l’emplacement
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
2026-04-25
Kids Harmony Sing For Peace
Une première au monde !
Des dizaines de milliers d’adolescents de tous les continents chantent pour la paix partout en France. Un message puissant d’espoir, d’unité et d’optimisme.
.
Ateliers magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
English :
Kids Harmony Sing For Peace
A world first!
Tens of thousands of teenagers from every continent sing for peace all over France. A powerful message of hope, unity and optimism.
