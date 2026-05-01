Concert The Last Call Bar Ô dix verres Vichy samedi 16 mai 2026.
Bar Ô dix verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier
Tarif : 3 – 3 – 18 EUR
boissons planches pizzas maison
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 01:00:00
Concert d’un magnifique Trio de musiciens interprétant des reprises rock américain en version unplugged.
Vous retrouverez Théau, Mario et Tony. Originaires de Montluçon, ils jouent à Vichy pour la 1er fois, A DECOUVRIR
Bar Ô dix verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com
English :
Concert by a magnificent trio of musicians performing unplugged versions of American rock covers.
You’ll find Théau, Mario and Tony. Originally from Montluçon, they’re playing in Vichy for the 1st time
L’événement Concert The Last Call Vichy a été mis à jour le 2026-05-02 par Vichy Destinations
