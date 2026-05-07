Concert The Pils Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Concert The Pils Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 28 août 2026.
Monflanquin
Concert The Pils
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
The Pils, c’est une formation de musiciens talentueux qui reprend les classiques Rock des années 60’s/70’s.
De Led Zeppelin à Deep Purple en passant par les Beatles ou encore les Rolling Stones, venez découvrir ou redécouvrir les morceaux de ces groupes légendaires qui ont marqué leur époque.
Venez assister au concert The Pils à la Dame du Lac.
The Pils, c’est une formation de musiciens talentueux qui reprend les classiques Rock des années 60’s/70’s.
De Led Zeppelin à Deep Purple en passant par les Beatles ou encore les Rolling Stones, venez découvrir ou redécouvrir les morceaux de ces groupes légendaires qui ont marqué leur époque. .
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
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English : Concert The Pils
The Pils is a group of talented musicians who play rock classics from the 60s/70s.
From Led Zeppelin and Deep Purple to The Beatles and The Rolling Stones, come and discover or rediscover the songs of these legendary bands who left their mark on their era.
L’événement Concert The Pils Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides
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