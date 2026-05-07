Concert The Pils Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Monflanquin

Concert The Pils

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

The Pils, c’est une formation de musiciens talentueux qui reprend les classiques Rock des années 60’s/70’s.

De Led Zeppelin à Deep Purple en passant par les Beatles ou encore les Rolling Stones, venez découvrir ou redécouvrir les morceaux de ces groupes légendaires qui ont marqué leur époque.

Venez assister au concert The Pils à la Dame du Lac.

The Pils, c’est une formation de musiciens talentueux qui reprend les classiques Rock des années 60’s/70’s.

De Led Zeppelin à Deep Purple en passant par les Beatles ou encore les Rolling Stones, venez découvrir ou redécouvrir les morceaux de ces groupes légendaires qui ont marqué leur époque. .

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert The Pils

The Pils is a group of talented musicians who play rock classics from the 60s/70s.

From Led Zeppelin and Deep Purple to The Beatles and The Rolling Stones, come and discover or rediscover the songs of these legendary bands who left their mark on their era.

L’événement Concert The Pils Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur de Bastides