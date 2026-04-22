Concert ; The Ska Flakes Le Hangar Zéro Le Havre

Le Havre

Concert ; The Ska Flakes

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le 30 mai à 20h, le Hangar Zéro accueille The Ska Flakes pour une soirée pleine d’énergie et de good vibes !

Originaire du Havre, ce collectif de 9 musiciens formé en 2022 enflamme la scène avec un savant mélange de ska 2-tone, ska punk, rocksteady et early reggae. Leur réputation s’est construite sur des concerts ultra dynamiques, où il est impossible de rester immobile !

Après la sortie de leur premier album “I Do It Every Day” en 2024, salué par le public et la critique, le groupe s’impose aujourd’hui comme une référence de la scène ska, en France et au-delà. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Concert ; The Ska Flakes

L’événement Concert ; The Ska Flakes Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie