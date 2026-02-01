Concert The Spitfires + 13th Hole Café Charbon Nevers
Concert The Spitfires + 13th Hole Café Charbon Nevers samedi 16 janvier 2027.
Nevers
Concert The Spitfires + 13th Hole
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-16 20:00:00
fin : 2027-01-16 23:00:00
Date(s) :
2027-01-16
THE SPITFIRES [rock UK]
The Spitfires incarne tout ce qu’on aime le plus dans le rock anglais, celui qui se fusionne avec le meilleur de la pop pour distiller des paroles engagées où la critique sociale devient le moteur de toutes les énergies sur scène et dans le public. Le ‘nu-mod’ anglais se voit incarné de nouveau, dans le son oui, mais aussi jusque dans le total look Fred Perry, les chaussettes à motifs, les belles guitares et les pattes sur les tempes. Billy Sullivan, working class hero et leader, nous emmène dans l’ambiance punk rock british des 70’s, le meilleur d’une époque iconique qui saura réveiller les instincts et les souvenirs de beaucoup à Nevers. Que l’osmose se fasse, comme elle a déjà su opérer lors de leurs concerts parisiens à guichet fermé ou encore sur le plateau de Taratata.
Rendez vous le samedi 16 janvier à 20h. .
Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert The Spitfires + 13th Hole
L’événement Concert The Spitfires + 13th Hole Nevers a été mis à jour le 2026-06-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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