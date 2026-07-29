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AGENDA · Saint-Pierre-Quiberon

Concert The Stingers ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

mercredi 26 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Bar Isobar
Adresse
18 rue des Voiliers
Ville
56510 Saint-Pierre-Quiberon
Département
Morbihan
Tarif

Saint-Pierre-Quiberon

Concert The Stingers !

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 21:00:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

The Stingers Hypnotizing Rock’N’Roll !!!!! haaa baaaa voilà , un peu de rock , du qui grince un peu avec des coupes de cheveux impeccables ) greazy & vintage rock session , les stingers c’est l’énérgie rock , en live, pour transpirer sur la piste en sautillant frénétiquement !!! let’s dance baby; yeaaahh !   .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Concert The Stingers ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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