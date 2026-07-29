Concert The Stingers ! Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Concert The Stingers !

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 21:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

The Stingers Hypnotizing Rock’N’Roll !!!!! haaa baaaa voilà , un peu de rock , du qui grince un peu avec des coupes de cheveux impeccables ) greazy & vintage rock session , les stingers c’est l’énérgie rock , en live, pour transpirer sur la piste en sautillant frénétiquement !!! let’s dance baby; yeaaahh ! .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert The Stingers ! Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon