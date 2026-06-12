Sète

CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS

7 Corniche de Neuburg, 34200 Sète Sète Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

ThE Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion. .

7 Corniche de Neuburg, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10 gospeluniv@yahoo.fr

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L’événement CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète a été mis à jour le 2026-06-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE