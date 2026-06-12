CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète
CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète jeudi 23 juillet 2026.
Sète
CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS
7 Corniche de Neuburg, 34200 Sète Sète Hérault
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
ThE Swing Gospel Singers est un groupe unique composé de six chefs de chœurs gospel en France. Leur passion commune pour la musique gospel les réunit sur scène, où ils témoignent de leur amour pour ce style musical et diffusent la joie de vivre. En interprétant des morceaux classiques du gospel ainsi que des négro spirituals, le groupe offre un véritable hymne à la célébration et à l’émotion. .
7 Corniche de Neuburg, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 52 92 23 10 gospeluniv@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCERT THE SWING OF GOSPEL SINGERS Sète a été mis à jour le 2026-06-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- CONCERTS 47TER + DAB ROZER + GUEST DELTA TOUR Sète 12 juin 2026
- 47 TER – DELTA TOUR OPEN AIR LE DANCING SALLE 2 Sete 12 juin 2026
- BALADE CONTÉE ENTRE TERRE ET MER Sète 13 juin 2026
- SPECTACLE LE LIVRE DES PROCESSIONS Sète 14 juin 2026
- CONCERT 15000 VOIX POUR LES LÉGENDES DU ROCK Sète 14 juin 2026