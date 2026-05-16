Faycelles

Concert The Water Gun Project à la Petit’Pause à Faycelles

Rue de la Forge Faycelles Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Entre nostalgie 90’s et énergie rock, The Water Gun Project débarque le 6 juin à La Petit' Pause pour faire monter la température entre riffs brûlants et émotions à vif.

Inspiré par les années 90', The Water Gun Project navigue entre douceur pop, tension rock et émotion à vif

Entre nostalgie 90’s et énergie rock, The Water Gun Project débarque le 6 juin à La Petit' Pause pour faire monter la température entre riffs brûlants et émotions à vif.

Inspiré par les années 90', The Water Gun Project navigue entre douceur pop, tension rock et émotion à vif. Une batterie qui cogne, une voix puissante, des claviers hypnotiques et des guitares abrasives pour un concert aussi sensible qu’électrique.

.

Rue de la Forge Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 65 09 lapetitpause@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between 90’s nostalgia and rock energy, The Water Gun Project lands on June 6th at La Petit' Pause to raise the temperature between burning riffs and raw emotions.

Inspired by the 90’s' The Water Gun Project sails between soft pop, rock tension and raw emotion

L’événement Concert The Water Gun Project à la Petit’Pause à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac