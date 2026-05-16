Concert The Water Gun Project à la Petit’Pause à Faycelles Faycelles
Concert The Water Gun Project à la Petit’Pause à Faycelles Faycelles samedi 6 juin 2026.
Faycelles
Concert The Water Gun Project à la Petit’Pause à Faycelles
Rue de la Forge Faycelles Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Entre nostalgie 90’s et énergie rock, The Water Gun Project débarque le 6 juin à La Petit' Pause pour faire monter la température entre riffs brûlants et émotions à vif.
Inspiré par les années 90', The Water Gun Project navigue entre douceur pop, tension rock et émotion à vif
Entre nostalgie 90’s et énergie rock, The Water Gun Project débarque le 6 juin à La Petit' Pause pour faire monter la température entre riffs brûlants et émotions à vif.
Inspiré par les années 90', The Water Gun Project navigue entre douceur pop, tension rock et émotion à vif. Une batterie qui cogne, une voix puissante, des claviers hypnotiques et des guitares abrasives pour un concert aussi sensible qu’électrique.
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Rue de la Forge Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 65 09 lapetitpause@gmail.com
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English :
Between 90’s nostalgia and rock energy, The Water Gun Project lands on June 6th at La Petit' Pause to raise the temperature between burning riffs and raw emotions.
Inspired by the 90’s' The Water Gun Project sails between soft pop, rock tension and raw emotion
L’événement Concert The Water Gun Project à la Petit’Pause à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac
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