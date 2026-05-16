Faycelles

Stage de clown pour adultes à Faycelles

salle des fêtes Faycelles Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

L’envie de jouer vous titille?

Le prochain stage de clown organisé par Joie et Compagnie aura lieu le dimanche 7 juin à Faycelles.

Bienvenue à tous/tes, que vous ayez déjà ou non goûté au clown!

L’envie de jouer vous titille?

Le prochain stage de clown organisé par Joie et Compagnie aura lieu le dimanche 7 juin à Faycelles.

Bienvenue à tous/tes, que vous ayez déjà ou non goûté au clown!

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salle des fêtes Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 6 23 01 86 01 joieetcie@gmail.com

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English :

The next clowning workshop organized by Joie et Compagnie will take place on Sunday, June 7 in Faycelles.

Welcome to all, whether or not you’ve already tried clowning!

L’événement Stage de clown pour adultes à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac