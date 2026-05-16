Stage de clown pour adultes à Faycelles Faycelles
Stage de clown pour adultes à Faycelles Faycelles dimanche 7 juin 2026.
Faycelles
Stage de clown pour adultes à Faycelles
salle des fêtes Faycelles Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’envie de jouer vous titille?
Le prochain stage de clown organisé par Joie et Compagnie aura lieu le dimanche 7 juin à Faycelles.
Bienvenue à tous/tes, que vous ayez déjà ou non goûté au clown!
L’envie de jouer vous titille?
Le prochain stage de clown organisé par Joie et Compagnie aura lieu le dimanche 7 juin à Faycelles.
Bienvenue à tous/tes, que vous ayez déjà ou non goûté au clown!
.
salle des fêtes Faycelles 46100 Lot Occitanie +33 6 23 01 86 01 joieetcie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The next clowning workshop organized by Joie et Compagnie will take place on Sunday, June 7 in Faycelles.
Welcome to all, whether or not you’ve already tried clowning!
L’événement Stage de clown pour adultes à Faycelles Faycelles a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Figeac
À voir aussi à Faycelles (Lot)
- Festi’Jam#2 Le Grand Atelier à Faycelles Faycelles 22 mai 2026
- Concert The Water Gun Project à la Petit’Pause à Faycelles Faycelles 6 juin 2026
- Concert Papito Collective (latin world music) à la Petit’Pause à Faycelles Faycelles 20 juin 2026
- Concert Mama Said (hip hop soul) à la Petit’pause à Faycelles Faycelles 11 juillet 2026