Concert THE ZAC SCHULZE GANG, Boîte À Musiques, Wattrelos
lundi 23 novembre 2026 · Boîte À Musiques · Wattrelos
Informations pratiques
Concert THE ZAC SCHULZE GANG Lundi 23 novembre, 20h30 Boîte À Musiques Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-23T20:30:00+01:00 – 2026-11-23T22:30:00+01:00
Fin : 2026-11-23T20:30:00+01:00 – 2026-11-23T22:30:00+01:00
Concert THE ZAC SCHULZE GANG (bleus roots / GB) le lundi 23 novembre 2026 à 20 h 30 à la BAM.
Power trio incandecent, The Zac Schulze Gang s’impose comme une collision électrique entre Rory Gallagher et The Clash. Porté par le guitariste-chanteur Zac Schulze, le groupe déploie une énergie brute, un jeu d’une virtuosité insolente et un groove qui ne lâche jamais prise.
Tarifs 9 € / 6 € – Placement libre / assis / debout
Infos : Wattrelos Découvertes, 03 20 75 85 86
Billetterie : https://www.billetweb.fr/the-zac-schulze-gang-blues-roots-gb
Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/the-zac-schulze-gang-blues-roots-gb »}]
à la Boîte à Musiques
À voir aussi à Wattrelos (Nord)
- Vente de livres, cd, et bande dessinée à l’occasion des fêtes des Berlouffes, Bibliothèque, Wattrelos 13 septembre 2026
- Exposition photos, Bibliothèque, Wattrelos 15 septembre 2026
- Exposition photos Wattrelos 15 septembre 2026
- Nos quartiers d’été, Centre social du Laboureur, Wattrelos 18 septembre 2026
- Visite guidée de la maison du projet de la Lainière, Maison du projet de la Lainière, Wattrelos 19 septembre 2026