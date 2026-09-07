Concert THE ZAC SCHULZE GANG, Boîte À Musiques, Wattrelos

Informations pratiques

Concert THE ZAC SCHULZE GANG Lundi 23 novembre, 20h30 Boîte À Musiques Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-23T20:30:00+01:00 – 2026-11-23T22:30:00+01:00

Fin : 2026-11-23T20:30:00+01:00 – 2026-11-23T22:30:00+01:00

Concert THE ZAC SCHULZE GANG (bleus roots / GB) le lundi 23 novembre 2026 à 20 h 30 à la BAM.

Power trio incandecent, The Zac Schulze Gang s’impose comme une collision électrique entre Rory Gallagher et The Clash. Porté par le guitariste-chanteur Zac Schulze, le groupe déploie une énergie brute, un jeu d’une virtuosité insolente et un groove qui ne lâche jamais prise.

Tarifs 9 € / 6 € – Placement libre / assis / debout

Infos : Wattrelos Découvertes, 03 20 75 85 86

Billetterie : https://www.billetweb.fr/the-zac-schulze-gang-blues-roots-gb

Boîte À Musiques 15 rue Amédée Prouvost, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/the-zac-schulze-gang-blues-roots-gb »}]

à la Boîte à Musiques