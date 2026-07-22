Informations pratiques

Le Barcarès

CONCERT THOMAS CLAISSE

2 Rue Pierre Racine Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:00:00

fin : 2026-08-27 23:30:00

Date(s) :

2026-08-27

L’ASLIC vous invite à une soirée musicale avec Thomas Claisse sur la Place de la Martinique. Profitez d’un concert convivial et chaleureux, porté par un artiste talentueux, pour un agréable moment de musique à partager en famille ou entre amis.

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2 Rue Pierre Racine Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

ASLIC invites you to a musical evening with Thomas Claisse at Place de la Martinique. Enjoy a warm and friendly concert by a talented artist—a delightful musical experience to share with family or friends.

L’événement CONCERT THOMAS CLAISSE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES