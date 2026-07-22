CONCERT THOMAS CLAISSE Le Barcarès
jeudi 27 août 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
CONCERT THOMAS CLAISSE
2 Rue Pierre Racine Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 21:00:00
fin : 2026-08-27 23:30:00
Date(s) :
2026-08-27
L’ASLIC vous invite à une soirée musicale avec Thomas Claisse sur la Place de la Martinique. Profitez d’un concert convivial et chaleureux, porté par un artiste talentueux, pour un agréable moment de musique à partager en famille ou entre amis.
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2 Rue Pierre Racine Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56
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English :
ASLIC invites you to a musical evening with Thomas Claisse at Place de la Martinique. Enjoy a warm and friendly concert by a talented artist—a delightful musical experience to share with family or friends.
L’événement CONCERT THOMAS CLAISSE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES
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