CONCERT TIMBER Laurens
CONCERT TIMBER Laurens vendredi 12 juin 2026.
Laurens
CONCERT TIMBER
Place Jean Moulin Laurens Hérault
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Jazz guitare grands classiques en français
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Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 44 45 35
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English : CONCERT TIMBER
Jazz guitar classics in French
L’événement CONCERT TIMBER Laurens a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT AVANT-MONTS
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