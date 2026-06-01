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CONCERT TIMBER Laurens

CONCERT TIMBER Laurens vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Place Jean Moulin

Ville : 34480 Laurens

Département : Hérault

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 0 0

Laurens

CONCERT TIMBER

Place Jean Moulin Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Jazz guitare grands classiques en français
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Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 44 45 35 

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English : CONCERT TIMBER

Jazz guitar classics in French

L’événement CONCERT TIMBER Laurens a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT AVANT-MONTS

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