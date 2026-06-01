Laurens

CONCERT TIMBER

Place Jean Moulin Laurens Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Jazz guitare grands classiques en français

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Place Jean Moulin Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 6 20 44 45 35

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English : CONCERT TIMBER

Jazz guitar classics in French

L’événement CONCERT TIMBER Laurens a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT AVANT-MONTS