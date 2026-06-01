Musique et saveurs avec Saoul & Pepper et Welo, Place du 14 Juillet 34480 LAURENS, Laurens
Musique et saveurs avec Saoul & Pepper et Welo, Place du 14 Juillet 34480 LAURENS, Laurens dimanche 21 juin 2026.
Musique et saveurs avec Saoul & Pepper et Welo 21 et 22 juin Place du 14 Juillet 34480 LAURENS Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:00:00+02:00
Concerts gratuits des groupes « Saoul & Pepper » et « Welo ». Participation des commerçants, avec le bar Rock’n Lilith, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette et Open Rice spécialités chinoises.
Place du 14 Juillet 34480 LAURENS Place du 14 Juillet 34480 LAURENS Laurens 34480 Hérault Occitanie
Concerts gratuits des groupes « Saoul & Pepper » et « Welo ». Participation des commerçants, avec le bar Rock’n Lilith, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette et Open Rice…
©Service culturel
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