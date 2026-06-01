Musique et saveurs avec Saoul & Pepper et Welo, Place du 14 Juillet 34480 LAURENS, Laurens

Musique et saveurs avec Saoul & Pepper et Welo 21 et 22 juin Place du 14 Juillet 34480 LAURENS Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-22T00:00:00+02:00 – 2026-06-22T01:00:00+02:00

Concerts gratuits des groupes « Saoul & Pepper » et « Welo ». Participation des commerçants, avec le bar Rock’n Lilith, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette et Open Rice spécialités chinoises.

Place du 14 Juillet 34480 LAURENS Place du 14 Juillet 34480 LAURENS Laurens 34480 Hérault Occitanie

Concerts gratuits des groupes « Saoul & Pepper » et « Welo ». Participation des commerçants, avec le bar Rock’n Lilith, Les Pies se Rient, Le snack poulet Monster, La Chichinette et Open Rice…

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