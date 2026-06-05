SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP Laurens
SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP Laurens vendredi 19 juin 2026.
Laurens
SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP
1600 Chemin de Bédarieux Laurens Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le camping de l’Oliveraie vous propose un concert gratuit avec le groupe NON STOP, restauration possible sur place dès 19h00, réservation au 07 68 46 12 18
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1600 Chemin de Bédarieux Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 7 68 46 12 18
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English :
The Oliveraie campsite offers a free concert with the group NON STOP, catering available on site from 7:00 pm, booking on 07 68 46 12 18
L’événement SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP Laurens a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT AVANT-MONTS
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