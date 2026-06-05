Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP Laurens

SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP Laurens vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 1600 Chemin de Bédarieux

Ville : 34480 Laurens

Département : Hérault

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Laurens

SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP

1600 Chemin de Bédarieux Laurens Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Le camping de l’Oliveraie vous propose un concert gratuit avec le groupe NON STOP, restauration possible sur place dès 19h00, réservation au 07 68 46 12 18
  .

1600 Chemin de Bédarieux Laurens 34480 Hérault Occitanie +33 7 68 46 12 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Oliveraie campsite offers a free concert with the group NON STOP, catering available on site from 7:00 pm, booking on 07 68 46 12 18

L’événement SOIRÉE CONCERT AVEC LE GROUPE NON STOP Laurens a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT AVANT-MONTS

À voir aussi à Laurens (Hérault)