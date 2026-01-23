Concert Tina Arena Metz Congrès-Robert Schuman Metz

Concert Tina Arena

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-25 17:00:00

fin : 2026-10-25

Date(s) :

2026-10-25

La star australienne multi-récompensée, aux 10 millions de disques vendus à travers le monde, et 50 ans de carrière, sera en concert en octobre 2026 en France et en Belgique.

Après 15 années d’absence, Tina Arena revient pour une série de concerts évènements. L’occasion pour le public de redécouvrir son incontournable répertoire français et international.Tout public

.

Metz Congrès-Robert Schuman 100 Rue aux Arènes Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The multi-award-winning Australian star, with 10 million records sold worldwide and a 50-year career, will be in concert in France and Belgium in October 2026.

After a 15-year absence, Tina Arena returns for a series of concert events. A chance for audiences to rediscover her unmissable French and international repertoire.

L’événement Concert Tina Arena Metz a été mis à jour le 2026-01-23 par AGENCE INSPIRE METZ