Concert Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet Salon de Musique Salon-de-Provence

Concert Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet

Mardi 10 mars 2026 de 20h à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 20:00:00

fin : 2026-03-10 22:30:00

Date(s) :

2026-03-10

Le guitariste britannique Tom Ollendorff est issu de cette nouvelle génération londonienne qui fait tant parler d’elle actuellement.

20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Philippe Canovas



Nathan Taboni Batterie

David Cassini Contrebasse

Raphael Alonso Piano

Rémi Été Guitare

Manon Audouy Chant



Restauration possible dès 19h



21h00 Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet London Vibes



Au delà d’un jeu sans faille, servi par une virtuosité peu commune, c’est un sens de l’équilibre et de l’esthétique constant qui marque à l’écoute de ce musicien. Chaque note, chaque phrase, s’intègre naturellement dans un propos soigneusement construit, en interaction constante avec ses partenaires. Parmi ses innombrables collaborations, on peut citer ses récentes tournées avec Aaron Parks, Ben Wendel et Ari Hoenig, des artistes ayant une influence majeure sur la scène jazz actuelle internationale. Le pianiste Fabrice Tarel se joint à lui. On le connait pour ses compositions riches et profondes, à l’univers singulier, et pour ses liens forts avec l’Angleterre, pays dans lequel il a vécu plusieurs années. Christophe Lincontang, contrebassiste d’expérience et Marc Michel, batteur parcourant inlassablement les scènes du monde entier, complètent ce quartet de haute volée.



Tom Ollendorff Guitare

Fabrice Tarel Piano et Compositions

Christophe Lincontang Contrebasse

Marc Michel Batterie .

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 53 83 97 administration@salondemusique13.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

British guitarist Tom Ollendorff is part of the new generation of London musicians who are so much in the news these days.

L’événement Concert Tom Ollendorff & Fabrice Tarel Quartet Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de Salon de Provence