Concert Toujours Vivant Zénith du Grand Nancy Maxéville
samedi 6 février 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Concert Toujours Vivant
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-02-06 20:00:00
fin : 2027-02-06 22:00:00
Date(s) :
2027-02-06
TOUJOURS VIVANT en tournée dans toutes les Zénith de France Dix ans ont passé. Mais la voix de Johnny Hallyday n’a jamais quitté nos cœursTout public
49 .
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27
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English :
STILL ALIVE, on tour at all the Zenith venues across France: Ten years have passed. But Johnny Hallyday’s voice has never left our hearts
L’événement Concert Toujours Vivant Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
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