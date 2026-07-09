Concert Toujours Vivant Zénith du Grand Nancy Maxéville

Informations pratiques

Maxéville

Concert Toujours Vivant

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

49

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06 22:00:00

Date(s) :

2027-02-06

TOUJOURS VIVANT en tournée dans toutes les Zénith de France Dix ans ont passé. Mais la voix de Johnny Hallyday n’a jamais quitté nos cœursTout public

49 .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

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English :

STILL ALIVE, on tour at all the Zenith venues across France: Ten years have passed. But Johnny Hallyday’s voice has never left our hearts

L’événement Concert Toujours Vivant Maxéville a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY