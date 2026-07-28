CONCERT TOULOUSE LES ORGUES EGLISE SAINT-JULIEN Saint-Lys

Informations pratiques

Saint-Lys

CONCERT TOULOUSE LES ORGUES

EGLISE SAINT-JULIEN 1 Avenue François Mitterrand Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Concert du festival international Toulouse les Orgues à l’église de Saint-Lys le dimanche 4 octobre à 17h00. Ce concert orgue et chant , ayant pour titre Vox Angelis , permettra d’écouter un duo entre Joséphine Solus, soprano et Raphaël Mirensky, organiste et claveciniste.

Pour la sixième année consécutive, Saint-Lys va accueillir un concert de musique classique dans le cadre du prestigieux festival international Toulouse les Orgues , qui fête cette année sa trente-et-unième édition. Il aura lieu en l’église Saint-Julien le dimanche 4 octobre à 17h00.

Ce concert orgue et chant , ayant pour titre Vox Angelis , permettra d’écouter un duo entre Joséphine Solus, soprano et Raphaël Mirensky, organiste et claveciniste.

Ce concert fait entendre des mélodies connues qui évoquent la spiritualité et l’élévation de nos âmes. Des moments suspendus entre ciel et terre, où le son de l’orgue se fond dans celui, aérien et cristallin, de Joséphine Solus.

Au cours de ce concert, il nous sera notamment donné d’entendre des œuvres de Franz Schubert, Gabriel Fauré, Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, etc.

Ce spectacle permettra également de mettre en lumière l’orgue de l’église, réalisé en 1883 par la manufacture Théodore PUGET et Fils .

Concert d’une heure Entrée libre et gratuite. .

EGLISE SAINT-JULIEN 1 Avenue François Mitterrand Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 76 05 PoleCulturel@saint-lys.fr

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English :

Concert as part of the Toulouse les Orgues International Festival at the Church of Saint-Lys on Sunday, October 4, at 5:00 p.m. This concert—featuring organ and vocals—titled “Vox Angelis” will showcase a duet between soprano Joséphine Solus and organist and harpsichordist Raphaël Mirensky.

L’événement CONCERT TOULOUSE LES ORGUES Saint-Lys a été mis à jour le 2026-07-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE