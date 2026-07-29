JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE SAINT-LYS RADIO MUSEE SAINT-LYS RADIO Saint-Lys

Informations pratiques

Saint-Lys

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE SAINT-LYS RADIO

MUSEE SAINT-LYS RADIO 7 Avenue François Mitterrand Saint-Lys Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À cette occasion, le musée Saint-Lys Radio vous ouvre gratuitement ses portes ! Venez découvrir son histoire à travers des animations inédites et profitez également d’un espace dédié au rétrogaming, proposé dans le cadre des Festy’Geek.

Du 1er septembre au 31 octobre, la salle des expositions temporaires du musée Saint-Lys Radio accueillera une exposition consacrée au rétrogaming et au rétrocomputing, réalisée en partenariat avec l’association Silicium.

Le vernissage aura lieu à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le samedi 19 septembre à 11 h, au musée.

À 14 h, René Speranza animera une conférence intitulée À la recherche du premier jeu vidéo , en lien avec l’exposition.

Tout au long de l’après-midi, de 14 h à 17 h, les bénévoles de l’Amicale de Saint-Lys Radio proposeront des visites guidées du musée. Les visiteurs pourront également assister à de courtes conférences et projections consacrées à Saint-Lys Radio et au monde maritime, dans la petite salle située au rez-de-chaussée.

Enfin, à l’extérieur du musée, le FabLab de la MJC-CS FabDuLys animera un atelier de fabrication d’une borne d’arcade, permettant aux curieux de découvrir les coulisses de sa conception. .

MUSEE SAINT-LYS RADIO 7 Avenue François Mitterrand Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 76 05 Mediatheque@saint-lys.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 To celebrate this occasion, the Saint-Lys Radio Museum is opening its doors to you for free! Come discover its history through unique activities and also enjoy a space dedicated to retro gaming, presented as part of Festy’Geek.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE MUSÉE SAINT-LYS RADIO Saint-Lys a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE