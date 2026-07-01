Visite guidée du moulin à vent, Moulin à vent de Bélard, Saint-Lys

Informations pratiques

Visite guidée du moulin à vent Samedi 19 septembre, 15h00 Moulin à vent de Bélard Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visites guidées du moulin à vent de Bélard, l’un des rares moulins de type gascon encore en état de marche.

Ce moulin-tour à farine, d’origine ancienne, est construit en briques toulousaines. Certaines poutres sont datées de 1630. Il est également équipé d’un moteur auxiliaire pour les jours sans vent.

Propriété communale, il a été restauré de 1995 à 1999 à l’initiative de l’Association pour la réhabilitation du moulin de Saint-Lys, en partenariat avec l’AFPA.

Pour plus de renseignements : 06 84 02 34 28.

Site web : https://moulin-belard-de-saint-lys-1.jimdosite.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/people/Moulin-Bélard-de-Saint-Lys/100055115783220/#

Moulin à vent de Bélard Boulevard de la piscine, 31470 Saint-Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie 06 84 02 34 28 https://moulin-belard-de-saint-lys-1.jimdosite.com/ [{« link »: « https://moulin-belard-de-saint-lys-1.jimdosite.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/people/Moulin-B%C3%A9lard-de-Saint-Lys/100055115783220/# »}] Ce moulin à vent est bâti au XIXe siècle avec des éléments architecturaux du XVIIe siècle.

Il fait parti de l’intercommunalité le Muretain Agglo. Le moulin à vent de Bélard est situé au carrefour du boulevard de la piscine et de la route de Saint-Thomas (RD53). Parking gratuit devant la piscine (chemin Laurent).

Visites guidées du moulin à vent de Bélard, un des rares moulins de type gascon en état de marche. Moulin-tour à farine d’origine ancienne en briques toulousaines (des poutres sont datées de 1630) et…

© Mairie de Saint-Lys