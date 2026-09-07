Concert « Travèrsa », l’Autre Chahut et cantèra, Médiathèque de Lourdes, Lourdes
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Lourdes · Lourdes
Informations pratiques
Concert « Travèrsa », l’Autre Chahut et cantèra Samedi 19 septembre, 17h30 Médiathèque de Lourdes Hautes-Pyrénées
Gratuit. Dans la limite des places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Un concert en hommage aux patrimoines et matrimoines matériels et immatériels dans la très belle architecture de la médiathèque de Lourdes.
« Travèrsa » propose un moment suspendu qui mêle avec subtilité des énergies sauvages à une exécution musicale fine et savante. Une véritable mise à l’honneur des voix de ces femmes et de ces hommes a cappella, pour transmettre la force et la profondeur de nos vies, pour faire parler les ancêtres et chanter en occitan les révoltes.
En première partie, le chœur de femmes l’Autre Chahut (dirigé par Annoïe-Anne Roy) chante la joie, la colère, l’amour, la lutte et la beauté en puisant dans un répertoire sans frontière.
Médiathèque de Lourdes 22 Pl. du Champ Commun, 65100 Lourdes Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 94 24 21
Un concert en hommage aux patrimoines et matrimoines matériels et immatériels dans la très belle architecture de la médiathèque de Lourdes.
© Mathieu Cantoné
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