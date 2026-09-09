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AGENDA · Royan

Concert | Tribute Phil Collins place de la gare Royan

samedi 3 octobre 2026 · place de la gare · Royan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
place de la gare
Adresse
Cinéma Lido
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif
26 26 26

Royan

Concert | Tribute Phil Collins

place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime

Tarif : 26 – 26 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:45:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Carrefour des Talents vous propose un hommage exceptionnel à Phil Collins.
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place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95  alain.abril17@orange.fr

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English :

Carrefour des Talents presents a special tribute to Phil Collins.

L’événement Concert | Tribute Phil Collins Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique

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