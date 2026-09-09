AGENDA · Royan
Concert | Tribute Phil Collins place de la gare Royan
samedi 3 octobre 2026 · place de la gare · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert | Tribute Phil Collins
place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 26 – 26 – 26 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:45:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Carrefour des Talents vous propose un hommage exceptionnel à Phil Collins.
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place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 61 13 95 alain.abril17@orange.fr
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English :
Carrefour des Talents presents a special tribute to Phil Collins.
L’événement Concert | Tribute Phil Collins Royan a été mis à jour le 2026-09-02 par Royan Atlantique
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