CONCERT Triggerfinger La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Triggerfinger La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 21 – 21 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-28

Triggerfinger

JEU. 28 JANVIER 2027

20:00

Blues / Rock | BE

Grâce à ce nouvel album, Triggerfinger prouve qu’il est de retour, plus fort que jamais, et démontre qu’il fait partie des rares groupes de rock européens à avoir traversé modes et tendances sans jamais se perdre.

Sur scène attendez-vous à retrouver l’énergie qui fait leur réputation, mais avec une touche de nouveauté. Le musicien de haut niveau Geoffrey Burton a désormais repris la basse. Geoffrey a collaboré avec de nombreux grands artistes, parmi lesquels le meilleur d’Ostende Arno, Grace Jones, Iggy Pop, la regrettée star du fado portugais Misia et bien d’autres.

2025 a marqué un tournant pour Triggerfinger, ce groupe basé à Anvers, qui célèbre désormais un quart de siècle de carrière.

Le groupe a fait son retour sur la scène internationale avec une tournée de 25 dates couronnée de succès, la plupart des concerts affichant complet.

Avant l’été 2026, le groupe prévoit de sortir deux nouveaux titres et se prépare à vivre sa première saison de festivals depuis longtemps. Leur prochain album studio verra le jour, le premier depuis Colossus en 2017, et donc le premier album officiel sans la présence de Monsieur Paul.

Triggerfinger

JEU. 28 JANVIER 2027

20:00

Blues / Rock | BE

Grâce à ce nouvel album, Triggerfinger prouve qu’il est de retour, plus fort que jamais, et démontre qu’il fait partie des rares groupes de rock européens à avoir traversé modes et tendances sans jamais se perdre.

Sur scène attendez-vous à retrouver l’énergie qui fait leur réputation, mais avec une touche de nouveauté. Le musicien de haut niveau Geoffrey Burton a désormais repris la basse. Geoffrey a collaboré avec de nombreux grands artistes, parmi lesquels le meilleur d’Ostende Arno, Grace Jones, Iggy Pop, la regrettée star du fado portugais Misia et bien d’autres.

2025 a marqué un tournant pour Triggerfinger, ce groupe basé à Anvers, qui célèbre désormais un quart de siècle de carrière.

Le groupe a fait son retour sur la scène internationale avec une tournée de 25 dates couronnée de succès, la plupart des concerts affichant complet.

Avant l’été 2026, le groupe prévoit de sortir deux nouveaux titres et se prépare à vivre sa première saison de festivals depuis longtemps. Leur prochain album studio verra le jour, le premier depuis Colossus en 2017, et donc le premier album officiel sans la présence de Monsieur Paul. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Triggerfinger

THU, JANUARY 28, 2027

8:00 PM

Blues / Rock | BE

With this new album, Triggerfinger proves they’re back, stronger than ever, and demonstrates that they’re one of the few European rock bands to have weathered fads and trends without ever losing their way.

On stage: expect to experience the energy they’re known for, but with a fresh twist. Top-tier musician Geoffrey Burton has now taken over on bass. Geoffrey has collaborated with numerous major artists, including Ostend’s own Arno, Grace Jones, Iggy Pop, the late Portuguese fado star Misia, and many others.

2025 marked a turning point for Triggerfinger, the Antwerp-based band, which is now celebrating a quarter-century-long career.

The band made its return to the international stage with a highly successful 25-date tour, with most concerts selling out.

Before summer 2026, the band plans to release two new tracks and is preparing for its first festival season in a long time. Their next studio album will be released—their first since *Colossus* in 2017, and thus their first official album without Monsieur Paul.

L’événement CONCERT Triggerfinger La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS