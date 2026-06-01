Concert Trio Cajù Saint-Gaultier
Concert Trio Cajù Saint-Gaultier vendredi 19 juin 2026.
Saint-Gaultier
Concert Trio Cajù
Place du Champ de Foire Saint-Gaultier Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Allo Allo vous invite à une soirée concert par le groupe Trio Cajù.
Concert placé sous le signe du Brésil, de ses mélodies chaleureuses et de ses rythmes entraînants. .
Place du Champ de Foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 9 83 80 91 45
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English :
Allo Allo invites you to an evening concert by Trio Cajù.
L’événement Concert Trio Cajù Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse
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