Saint-Gaultier

Concert Trio Cajù

Place du Champ de Foire Saint-Gaultier Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Allo Allo vous invite à une soirée concert par le groupe Trio Cajù.

Concert placé sous le signe du Brésil, de ses mélodies chaleureuses et de ses rythmes entraînants. .

Place du Champ de Foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 9 83 80 91 45

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English :

Allo Allo invites you to an evening concert by Trio Cajù.

L’événement Concert Trio Cajù Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse