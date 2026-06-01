Saint-Gaultier

Fête de la Musique à Saint-Gaultier

Saint-Gaultier Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le Comité des fêtes de Saint-Gaultier organise la Fête de la Musique.

Venez célébrer la musique sous toutes ses formes !

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Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 41 76 82

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English :

The Comité des fêtes de Saint-Gaultier is organizing the Fête de la Musique.

Come and celebrate music in all its forms!

L’événement Fête de la Musique à Saint-Gaultier Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée de la Creuse