Fête de la Musique à Saint-Gaultier Saint-Gaultier
Fête de la Musique à Saint-Gaultier Saint-Gaultier dimanche 21 juin 2026.
Saint-Gaultier
Fête de la Musique à Saint-Gaultier
Saint-Gaultier Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le Comité des fêtes de Saint-Gaultier organise la Fête de la Musique.
Venez célébrer la musique sous toutes ses formes !
.
Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 41 76 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes de Saint-Gaultier is organizing the Fête de la Musique.
Come and celebrate music in all its forms!
L’événement Fête de la Musique à Saint-Gaultier Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Vallée de la Creuse
À voir aussi à Saint-Gaultier (Indre)
- Concert La Ruée Vers l’Air au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier 12 juillet 2026
- Fête du 13 juillet à Saint-Gaultier Saint-Gaultier 14 juillet 2026
- Tour de l’Indre des Sports à Saint-Gaultier Saint-Gaultier 15 juillet 2026
- Marché aux livres, cartes postales, timbres et vieux papiers Saint-Gaultier 19 juillet 2026
- Concert SNK au camping l’Oasis du Berry Saint-Gaultier 19 juillet 2026