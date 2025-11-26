Concert Trio chant/piano/guitare à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Début : Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Trio chant/piano/guitare avec Anne Lise Demonet, chanteuse accompagnée de la pianiste Louisa Lapeyre et du guitariste Christian Sebrini.
A leur programme musique espagnole, Granados, Manuel De Falla….
La Bastide l’Evêque 29 rue du porche Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 75 65 46 34 annaig.cury@gmail.com
English :
Singer/piano/guitar trio with Anne Lise Demonet, accompanied by pianist Louisa Lapeyre and guitarist Christian Sebrini.
On their program: Spanish music, Granados, Manuel De Falla?
German :
Trio Gesang/Klavier/Gitarre mit Anne Lise Demonet, Sängerin, begleitet von der Pianistin Louisa Lapeyre und dem Gitarristen Christian Sebrini.
Auf ihrem Programm stehen spanische Musik, Granados, Manuel De Falla?
Italiano :
Trio cantante/pianoforte/chitarra con Anne Lise Demonet, accompagnata dalla pianista Louisa Lapeyre e dal chitarrista Christian Sebrini.
In programma: musica spagnola, Granados, Manuel De Falla, ecc.
Espanol :
Trío cantante/piano/guitarra con Anne Lise Demonet, acompañada por la pianista Louisa Lapeyre y el guitarrista Christian Sebrini.
En su programa: música española, Granados, Manuel De Falla, etc.
L’événement Concert Trio chant/piano/guitare à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)