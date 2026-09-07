Concert – Trio clarinette, alto et piano, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Concert – Trio clarinette, alto et piano Mercredi 18 novembre, 19h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T19:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T19:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Avec Panagiotis Giannakas, clarinette ; Martina Consonni, piano ; Gatien Leray, alto.

Trois jeunes artistes prometteurs de la nouvelle génération de virtuoses, sortis des plus grands conservatoires européens et déjà récompensés de plusieurs prix internationaux, se rassemblent en trio autour d’un programme allant du 19e au 20e siècle. Le concert sera précédé d’un avant-programme par les élèves du conservatoire, à la suite d’une master class avec les artistes.

En partenariat avec l’Académie Musicale de Villecroze.

Gratuit sur réservation

Pour les réservations PMR (personnes à mobilité réduite), merci de bien vouloir contacter la billetterie au 04.83.08.30.34

La billetterie sera ouverte 1h avant le début de la prestation.

19h30 – Auditorium du Pôle culturel Chabran

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Concert – Trio clarinette, alto et piano