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AGENDA · Magnac-Lavalette-Villars

Concert Trio Mélèze Eglise Notre-Dame de Gardes Magnac-lès-Gardes

jeudi 23 juillet 2026 · Eglise Notre-Dame de Gardes · Magnac-Lavalette-Villars

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Eglise Notre-Dame de Gardes
Adresse
4 rue Notre-Dame
Ville
16320 Magnac-Lavalette-Villars
Département
Charente
Tarif

Magnac-lès-Gardes

Concert Trio Mélèze

Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Trio de flûtes et basson
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Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-lès-Gardes 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 52 14  contact@notredamedegardes.fr

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English :

Flute and Bassoon Trio

L’événement Concert Trio Mélèze Magnac-lès-Gardes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sud Charente

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