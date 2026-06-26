Concert Trio Mélèze Eglise Notre-Dame de Gardes Magnac-lès-Gardes

Informations pratiques

Magnac-lès-Gardes

Concert Trio Mélèze

Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:00:00

fin : 2026-07-23 21:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Trio de flûtes et basson

.

Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-lès-Gardes 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 52 14 contact@notredamedegardes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flute and Bassoon Trio

L’événement Concert Trio Mélèze Magnac-lès-Gardes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sud Charente