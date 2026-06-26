AGENDA · Magnac-Lavalette-Villars
Concert Trio Mélèze Eglise Notre-Dame de Gardes Magnac-lès-Gardes
jeudi 23 juillet 2026 · Eglise Notre-Dame de Gardes · Magnac-Lavalette-Villars
Informations pratiques
Magnac-lès-Gardes
Concert Trio Mélèze
Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-Lavalette-Villars Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:00:00
fin : 2026-07-23 21:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Trio de flûtes et basson
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Eglise Notre-Dame de Gardes 4 rue Notre-Dame Magnac-lès-Gardes 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 52 14 contact@notredamedegardes.fr
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English :
Flute and Bassoon Trio
L’événement Concert Trio Mélèze Magnac-lès-Gardes a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sud Charente
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