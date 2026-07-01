Matinale de la préhistoire Visite de la Quina au Pontaroux Magnac-lès-Gardes
samedi 11 juillet 2026 · Magnac-Lavalette-Villars
Informations pratiques
Magnac-lès-Gardes
Matinale de la préhistoire Visite de la Quina au Pontaroux
la Quina Magnac-Lavalette-Villars Charente
Tarif : 3 – 3 – 5 EUR
adultes 5e et enfants 3€e
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Visite commentée des abrís-sous-roche de la Quina.
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la Quina Magnac-lès-Gardes 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75 patrickandrieux@hotmail.com
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English :
Guided tour of the Quina rock shelters.
L’événement Matinale de la préhistoire Visite de la Quina au Pontaroux Magnac-lès-Gardes a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Sud Charente
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