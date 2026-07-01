Informations pratiques

Magnac-lès-Gardes

Matinale de la préhistoire Visite de la Quina au Pontaroux

la Quina Magnac-Lavalette-Villars Charente

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

adultes 5e et enfants 3€e

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Visite commentée des abrís-sous-roche de la Quina.

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la Quina Magnac-lès-Gardes 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 41 75 patrickandrieux@hotmail.com

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English :

Guided tour of the Quina rock shelters.

L’événement Matinale de la préhistoire Visite de la Quina au Pontaroux Magnac-lès-Gardes a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme du Sud Charente