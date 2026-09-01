CONCERT TRIO MUSIQUE & CIE Le Boulou
dimanche 20 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
CONCERT TRIO MUSIQUE & CIE
Rue de l’Église Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Les Amis de l’Orchestre de Catalogne proposent un itinéraire musical, des plus belles pages de Vivaldi, Bach, Mozart, Massenet aux inoubliables et intemporelles musiques de films, avec le Trio Musique et Cie violon, violoncelle, guitare.
Église Sainte-Marie Dimanche 20 septembre 2026 17h
15 € /pers. 12 € Adhérents AOC
Réservations 06
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Rue de l’Église Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 12 33 84 maryse.orcherstredecatalogne@gmail.com
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English :
As part of European Heritage Days, Les Amis de l’Orchestre de Catalogne presents a musical journey, ranging from the most beautiful works by Vivaldi, Bach, Mozart, and Massenet to unforgettable and timeless film scores, featuring the Trio Musique et Cie (violin, cello, guitar).
St. Mary’s Church—Sunday, September 20, 2026—5:00 p.m.
15 ? per person; 12 ? for AOC members
Reservations: 06
L’événement CONCERT TRIO MUSIQUE & CIE Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT66
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