LES INVISIBLES LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS Le Boulou
vendredi 4 septembre 2026 · Le Boulou
Informations pratiques
Le Boulou
LES INVISIBLES LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-04
Engagé auprès de la jeunesse, dans un travail de transmission et de mémoire, Warren SARE vit à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce travail artistique et mémoriel à pour objectif de rendre visibles Les Invisibles contre l’oubli de l’histoire. Association École Sans Frontières.
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Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr
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English :
Committed to working with young people to pass on knowledge and preserve memory, Warren SARE lives in Ouagadougou, Burkina Faso. This artistic and memorial project aims to “make visible” “The Invisibles” and prevent history from being forgotten. Association École Sans Frontières.
L’événement LES INVISIBLES LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS Le Boulou a été mis à jour le 2026-08-21 par CDT66
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