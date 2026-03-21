Informations pratiques

Mulhouse

Concert Trio Pantoum | trio avec piano

1 rue de Metz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-03-11 19:00:00

fin : 2027-03-11 20:30:00

Date(s) :

2027-03-11

Le corps à corps entre la partition et ses interprètes révèle une cohésion absolue et une autorité du propos que l’on n’a pas l’occasion de saluer tous les jours. Magistral ! Alain Cochard ConcertClassic

L’ensemble se forme en 2016 à Paris. Distingué à de multiples reprises et invité sur les cinq continents, il signe, en 2024, un premier album immédiatement salué par la critique.

Centré sur le maître de Bonn, le programme démarrera avec une œuvre emblématique du jeune Beethoven dont on connaît la passion immédiate pour le trio avec piano. À cet opus léger, presque mozartien, répondra l’opus 70/2, pendant lyrique et solaire quasi-méconnu mais combien émouvant ! du Geister-Trio. Quant à Mendelssohn, héritier direct du romantisme beethovénien, il trouvera naturellement sa place dans ce programme. Pour notre plus grand plaisir.

Martin Jollet | piano

Hugo Meder | violon

Bogeun Park | violoncelle

Programme

Ludwig van Beethoven, Trio no 4 en si bémol majeur, Gassenhauer , op. 11

Felix Mendelssohn, Trio no 1 en ré mineur, op. 49

Ludwig van Beethoven, Trio no 6 en mi bémol majeur, op. 70/2 .

1 rue de Metz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 25 13 82 ass.ajam@wanadoo.fr

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L’événement Concert Trio Pantoum | trio avec piano Mulhouse a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace