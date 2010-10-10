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Concert Troglodissimo & Les Maestroglos Place des Fontaines Doué-en-Anjou

Concert Troglodissimo & Les Maestroglos Place des Fontaines Doué-en-Anjou samedi 30 mai 2026.

Lieu : Place des Fontaines

Adresse : Doué-la-Fontaine

Ville : 49700 Doué-en-Anjou

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 10 10 10

Doué-en-Anjou

Concert Troglodissimo & Les Maestroglos

Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

La chorale Troglodissimo organise un nouveau concert au théâtre Philippe Noiret, intitulé en chantier .
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Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 60 45 89 

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English :

The Troglodissimo choir is organizing a new concert at the Théâtre Philippe Noiret, entitled en chantier .

L’événement Concert Troglodissimo & Les Maestroglos Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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