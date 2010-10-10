Concert Troglodissimo & Les Maestroglos Place des Fontaines Doué-en-Anjou
Concert Troglodissimo & Les Maestroglos Place des Fontaines Doué-en-Anjou samedi 30 mai 2026.
Doué-en-Anjou
Concert Troglodissimo & Les Maestroglos
Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
La chorale Troglodissimo organise un nouveau concert au théâtre Philippe Noiret, intitulé en chantier .
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Place des Fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 32 60 45 89
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English :
The Troglodissimo choir is organizing a new concert at the Théâtre Philippe Noiret, entitled en chantier .
L’événement Concert Troglodissimo & Les Maestroglos Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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