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Concert trompe de chasse, trompette et orgue Église Notre-Dame de l’Assomption Saint-Loup-Lamairé

dimanche 27 septembre 2026 · Église Notre-Dame de l'Assomption · Saint-Loup-Lamairé

Concert trompe de chasse, trompette et orgue Église Notre-Dame de l’Assomption Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Église Notre-Dame de l'Assomption
Adresse
0 Grand Rue Théophane Venard
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Concert trompe de chasse, trompette et orgue

Église Notre-Dame de l’Assomption 0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Laissez-vous surprendre par un concert hors des sentiers battus ! Venez écouter le duo virtuose formé par Nicolas Dromer (champion international de trompe de chasse) et Olivier Houette (organiste titulaire de la cathédrale de Poitiers).
Au programme de ce rendez-vous inédit des œuvres de Haydn, Vivaldi, Bach… Le concert est organisé par l’association Les Amis de l’Orgue de Saint-Loup . Tarifs 12 € / 6 € pour les personnes en situation de handicap (réservation obligatoire) / gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte et les étudiants. Réservations conseillées au 06 88 79 31 84.   .

Église Notre-Dame de l’Assomption 0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84 

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English : Concert trompe de chasse, trompette et orgue

L’événement Concert trompe de chasse, trompette et orgue Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Airvaudais Val du Thouet

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