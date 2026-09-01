Concert trompe de chasse, trompette et orgue Église Notre-Dame de l’Assomption Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Concert trompe de chasse, trompette et orgue

Église Notre-Dame de l’Assomption 0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Laissez-vous surprendre par un concert hors des sentiers battus ! Venez écouter le duo virtuose formé par Nicolas Dromer (champion international de trompe de chasse) et Olivier Houette (organiste titulaire de la cathédrale de Poitiers).

Au programme de ce rendez-vous inédit des œuvres de Haydn, Vivaldi, Bach… Le concert est organisé par l’association Les Amis de l’Orgue de Saint-Loup . Tarifs 12 € / 6 € pour les personnes en situation de handicap (réservation obligatoire) / gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte et les étudiants. Réservations conseillées au 06 88 79 31 84. .

Église Notre-Dame de l’Assomption 0 Grand Rue Théophane Venard Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 79 31 84

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English : Concert trompe de chasse, trompette et orgue

L’événement Concert trompe de chasse, trompette et orgue Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Airvaudais Val du Thouet