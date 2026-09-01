Informations pratiques

Orbey

Concert Trompette et orgue

2 rue de l’église Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 17:30:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Un concert de prestige pour le patrimoine avec un magnifique répertoire comprenant des oeuvres de Bach, Tomasi, Morricone, Delerue, Gouinguéné, Vivaldi et Vierne.

Michelle GUYARD, concertiste, organiste émérite de Sait Merry et de l’église de la Salpétrière de Paris, et Xavier MENARD, trompette soliste de l’Orchestre National de Mulhouse donnent dans la majestueuse église Saint Urbain un concert Trompette et Orgue de Bach à Morricone

C’est un voyage à travers les siècles qui illustre à merveille la complémentarité de ces deux instruments, pour séduire un public le plus large possible, avec la (re)découverte de pièces somptueuses, du baroque à nos jours.

Au programme Bach, Tomasi, Morricone, Delerue, Gouinguéné, Vivaldi, Vierne.

Les artistes seront filmés en direct avec retransmission sur écran face au public.

Le plateau du concert ira au bénéfice de la restauration de l’orgue original Schwenkedel des Basses Huttes. 0 .

2 rue de l’église Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 19 74 32 bhpv@orange.fr

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English :

A prestigious concert celebrating our cultural heritage, featuring a magnificent repertoire that includes works by Bach, Tomasi, Morricone, Delerue, Gouinguén, Vivaldi, and Vierne.

L’événement Concert Trompette et orgue Orbey a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg