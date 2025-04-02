Conférence De l’oreille à la plume, en Argentine Orbey
mercredi 14 octobre 2026 · Orbey
Informations pratiques
Orbey
Conférence De l’oreille à la plume, en Argentine
27 Rue Charles de Gaulle Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-14 19:00:00
fin : 2026-10-14 21:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Venez découvrir le voyage de Sylvie Jolivot et d’Olivier Garrabé en Argentine. Cette conférence est l’occasion pour eux de faire un retour sur cette belle aventure.
Sylvie et Olivier sont partis en Argentine pour y rencontrer la population locale avec pour objectif de réaliser un livre et un podcast, portant sur des questions existentielles, notamment les rapports hommes femmes. Retour sur ce voyage.
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27 Rue Charles de Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 32 50 bibliothèque@orbey.fr
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English :
Come discover Sylvie Jolivot and Olivier Garrabé’s trip to Argentina. This talk is an opportunity for them to look back on this wonderful adventure.
L’événement Conférence De l’oreille à la plume, en Argentine Orbey a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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