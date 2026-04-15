Concert Ukulélé – YoOUk’s avec Véro !, La Petite Cure (café associatif), Nantes
Concert Ukulélé – YoOUk’s avec Véro !, La Petite Cure (café associatif), Nantes dimanche 26 avril 2026.
Concert Ukulélé – YoOUk’s avec Véro ! Dimanche 26 avril, 12h00 La Petite Cure (café associatif) Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T12:00:00+02:00 – 2026-04-26T13:00:00+02:00
Un groupe d’amis passionnés par le Ukulélé ! Accompagnés d’une contrebasse, iels revisitent les classiques de la chanson française mais aussi de la Pop Rock dans une formule originale et sympa, et aiment avant tout, faire chanter et danser leur public !
Entrée libre
Le café sera ouvert dès 10h30.
La Petite Cure (café associatif) 8 boulevard du manoir Saint-Lô 44300 Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire
Un groupe d’amis passionnés par le Ukulélé ! ukulélé concert
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