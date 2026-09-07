Concert – Une soirée musicale à Vienne, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan

Informations pratiques

Concert – Une soirée musicale à Vienne Mardi 17 novembre, 19h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T19:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-17T19:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00

UNE SOIRÉE MUSICALE À VIENNE

Par Nicole Tamestit, violon et Pierre Bouyer, pianoforte

Jouant sur instruments d’époque, Nicole Tamestit et Pierre Bouyer reconstituent une soirée de concert de musique de chambre comme au début du 19e siècle. Autour d’œuvres de Mozart, Beethoven et des compositeurs d’Europe centrale, ils redonnent vie à un répertoire qui retrouve ici ses couleurs originales.

Gratuit sur réservation

Pour les réservations PMR (personnes à mobilité réduite), merci de bien vouloir contacter la billetterie au 04.83.08.30.34

La billetterie sera ouverte 1h avant le début de la prestation.

Mardi 17 novembre – 19h30 – Auditorium du Pôle culturel Chabran

Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/concert-une-soiree-musicale-a-vienne.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]

Concert – Une soirée musicale à Vienne