Concert – Une soirée musicale à Vienne, Auditorium du Pôle culturel Chabran, Draguignan
mardi 17 novembre 2026 · Auditorium du Pôle culturel Chabran · Draguignan
Informations pratiques
Concert – Une soirée musicale à Vienne Mardi 17 novembre, 19h30 Auditorium du Pôle culturel Chabran Var
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-17T19:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-17T19:30:00+01:00 – 2026-11-17T22:00:00+01:00
UNE SOIRÉE MUSICALE À VIENNE
Par Nicole Tamestit, violon et Pierre Bouyer, pianoforte
Jouant sur instruments d’époque, Nicole Tamestit et Pierre Bouyer reconstituent une soirée de concert de musique de chambre comme au début du 19e siècle. Autour d’œuvres de Mozart, Beethoven et des compositeurs d’Europe centrale, ils redonnent vie à un répertoire qui retrouve ici ses couleurs originales.
Gratuit sur réservation
Pour les réservations PMR (personnes à mobilité réduite), merci de bien vouloir contacter la billetterie au 04.83.08.30.34
La billetterie sera ouverte 1h avant le début de la prestation.
Mardi 17 novembre – 19h30 – Auditorium du Pôle culturel Chabran
Auditorium du Pôle culturel Chabran 660 avenue John Kennedy, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur https://culture.dracenie.com/auditorium-de-la-dracenie/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterieculture.dracenie.com/concert-une-soiree-musicale-a-vienne.html?&cid=1&action=result&resa_action=result »}]
Concert – Une soirée musicale à Vienne
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